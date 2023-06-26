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26 Haziran 2023 Pazartesi 18:02:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 18:02:00

Guatemala'da seçim kaderi ikinci turda belli olacak

Kaynak: AA

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tur 20 Ağustos'ta düzenlenecek.

Oyların yüzde 95,32'sinin sayıldığı seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres oyların yüzde 15,12'sini olarak ilk turda seçimi önde tamamladı.

Seçimde sürpriz yapan sol görüşlü Bernardo Arevalo de Leon oyların yüzde 12,19'unu alarak ikinci olurken, oyların yüzde 7,84'ünü alan Manuel Conde ise üçüncü sırada yer aldı.

Hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle seçimleri ilk iki sırada tamamlayan Torres ile Arevalo de Leon, 20 Ağustos'ta Guatemala'nın yeni devlet başkanı olmak için yarışacak.

Torres, düzenlediği basın toplantısında, sonuçların kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Önce Tanrı'ya, sonra da bizi her zaman destekleyen ve yanımızda olan insanlara minnettarım. Rakibimiz kim olursa olsun ikinci turda seçimi alacağız." ifadesini kullandı.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin desteklediği iktidar partisinin adayı Conde ise beklentilerin aksine ikinci tura kalamadı.

Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), oyların yüzde 95,32'inin sayıldığını belirterek, kesin sonuçların kısa zamanda açıklanacağını kaydetti.

Ülkede sandığa katılım oranının yüzde 60,33 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 9,3 milyona yaklaşan Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, Kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için dün sandık başına gitmişti.

Etiketler : Guatemala seçimleri devlet başkanlığı seçimi ikinci tur seçimleri
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