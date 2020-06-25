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25 Haziran 2020 Perşembe 00:21:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 00:21:00

Guatemala'da laboratuvar çalışanları koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

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Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Guatemala Devlet radyosu TGW'de konuşan Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Ulusal Laboratuvarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin analizini yapmak için çalışan 240 personelin virüse yakalandığını söyledi.

Devlet Başkanı Giammattei, enfeksiyonlara rağmen laboratuvarlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Salgının ilk zamanlarında Kovid-19 test sonuçlarının geç gelmesi ve halkın şikayetlerinin artması üzerine hükümet, kamu hastanelerinin de dahil olduğu bütün testleri Ulusal Laboratuvarda birleştirme kararı almıştı.

Covid-19 nedeniyle 582 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 14 bin 540 olarak açıklandı.

Alejandro Giammattei, dün yaptığı açıklamada da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

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