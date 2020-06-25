Guatemala'da laboratuvar çalışanları koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Guatemala Devlet radyosu TGW'de konuşan Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Ulusal Laboratuvarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin analizini yapmak için çalışan 240 personelin virüse yakalandığını söyledi.
Devlet Başkanı Giammattei, enfeksiyonlara rağmen laboratuvarlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Salgının ilk zamanlarında Kovid-19 test sonuçlarının geç gelmesi ve halkın şikayetlerinin artması üzerine hükümet, kamu hastanelerinin de dahil olduğu bütün testleri Ulusal Laboratuvarda birleştirme kararı almıştı.
Covid-19 nedeniyle 582 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 14 bin 540 olarak açıklandı.
Alejandro Giammattei, dün yaptığı açıklamada da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
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