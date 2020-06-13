Grip deyip kulak arkası yapmayın! Şantiyede bin 500 kişide korona tespit edildi

Grip deyip kulak arkası yapmayın! Şantiyede bin 500 kişide korona tespit edildi

Rusya’nın en büyük dünyanın ise sayılı büyüklükte işletmelerinden biri olacak şekilde inşaa edilen Amur doğalgaz tesislerinde korona skandalı patlak verdi.



20 bin işçinin çalıştığı Amur doğalgaz tesislerinde grip denilen salgın kontrolden çıkınca koronavirüs testleri yapıldı ve 1500 işçi için teşhis konuldu.Diğer kampta Rönesans Holding bünyesindeki işçiler kaldığı belirtildi. İşçilerin tedavilerine başlandı..