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13 Haziran 2020 Cumartesi 10:14:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 10:14:00

Grip deyip kulak arkası yapmayın! Şantiyede bin 500 kişide korona tespit edildi

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20 bin işçinin çalıştığı Amur doğalgaz tesislerinin şantiye alanında 7500 işçinin çalıştığı bir kampta işçiler hastalanmaya başlandığında ‘grip' denilerek geçiştirildi ancak gerçek sonradan ortaya çıktı..

Rusya’nın en büyük dünyanın ise sayılı büyüklükte işletmelerinden biri olacak şekilde inşaa edilen Amur doğalgaz tesislerinde korona skandalı patlak verdi.

20 bin işçinin çalıştığı Amur doğalgaz tesislerinde grip denilen salgın kontrolden çıkınca koronavirüs testleri yapıldı ve 1500 işçi için teşhis konuldu.Diğer kampta Rönesans Holding bünyesindeki işçiler kaldığı belirtildi. İşçilerin tedavilerine başlandı..

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