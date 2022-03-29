Rusya birlikleri Belarus'a çekildi!

Rusya-Ukrayna savaşı 34. gününde devam ediyor. Barış masası bugün saat 10.30'da İstanbul'da kurulacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İstanbul'daki müzakerelerde azami taleplerinin "kalıcı ateşkes" olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna arasında ele alınacak başlıklar ise toprak, tarafsızlık, Rusların hakları, Nazilerden arındırma şeklinde sıralandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 34. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

08:01 Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi.

07:21 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun "çok ciddi kayıplar verdiğini" ve Belarus'a geri çekildiğini söyledi. Bilgilendirme toplantısında, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

04:09 Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı.

03:45 Ukrayna ordusu tarafından, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya pusu kurarak bombalı saldırı düzenledi. Ukrayna ordusu tarafından, pusuyla düşürülen Rus ordusuna ait zırhlı araçların görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Ukrayna ordusu tarafından Rus konvoyunun geçişi sırasında zırhlı araçlara bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

02:53 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.

02:38 Rus ordusunun kontrolü sağlamaya çalıştığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından el tipi tanksavar ile vurulmasına rağmen patlamadı.

02:21 Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna'nın en önemli silahlı yapılarından olan Azov taburunun komutanlarını sevk etmeye giden Mİ-8 tipi helikopterini düşürdüklerini duyurdu.

02:14 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi ve amacına uygun işlemesi gerektiğini belirterek, "Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer ve bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder" dedi.

01:55 ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya ziyareti esnasındaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözleri ve ardından yaptığı "bunun öfkesini dile getirmek için söylenmiş sözler olduğu ve bir politikayı yansıtmadığı" açıklamaları Amerikan basınında tartışma konusu oldu.

00:48 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısında asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacağını bildirdi.

00:08 ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Rusya'da rejim değişikliği olması gerektiği yönünde yaptığı açıklamaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ne düşündüğü umurumda değil" dedi.

23:33 Rusya Savunma Bakanlığı, Türk uzmanlar tarafından 2 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna'ya ait mayınların hala Karadeniz'de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.

23:11 Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

23:05 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yapılacak müzakerelerde yeni turun Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

23:00 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de ABD'nin Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtti.