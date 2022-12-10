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10 Aralık 2022 Cumartesi 00:53:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 00:53:00

Google Pakistan'da şirket kurdu

Kaynak: AA

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Google, sosyal medya yasasındaki değişiklik doğrultusunda Pakistan'da limitet şirket kurdu.

Pakistan'da geçen sene sosyal medya platformlarının ülkede ofis açmalarını zorunlu kılan yasa değişikliğinin ardından Google'ın Pakistan'da limitet şirket kurduğu duyuruldu.

Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyid Eminül Hak, Google'ın ardından farklı sosyal medya platformlarının da Pakistan'da ofis açacağını ifade ederek, TikTok'un da yakında ofisini kuracağını açıkladı.

Pakistan'da geçen sene yapılan yasa değişikliği kapsamında sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmaları zorunlu hale getirilmişti.

Etiketler : Pakistan sosyal medya limitet şirket
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