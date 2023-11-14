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14 Kasım 2023 Salı 14:35:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 14:35:00

Google 15 milyon ruble para cezasına çarptırıldı

Kaynak: AA

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Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza verildi.

Rusya'da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

Etiketler : rusya google ceza
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