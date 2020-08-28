Golan Tepeleri'nde içi mühimmat dolu terk edilmiş tanklar bulundu

Perşembe günü Golan Tepeleri'nde yürüyüş yapan İsrailli bir aile, içerisi mühimmat dolu terk edilmiş tanklar buldu. Tankların içine giren ailenin çektiği görüntüler askeri ekipman ve mühimmatları gözler önüne serdi.

İSRAİL ORDUSU: SORUMLULAR AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Tankların etrafında güvenlik önlemlerinin alındığını belirten İsrail ordusu olayla ilgili, "Konu komutanlar tarafından derhal araştırılacak. Sorumlular yargılanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacak" açıklamasında bulundu.

GOLAN TEPELERİ NEREDEDİR?

Suriye’nin güneybatısında İsrail’in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölge, zengin su kaynakları ile biliniyor. Bölge, 1967’de Suriye, Ürdün ve Mısır’dan oluşan Arap İttifakı ile İsrail arasında yaşanan “Altı Gün Savaşı” sonucunda İsrail tarafından işgal edilmişti. Golan Tepeleri, 1981’de Tel Aviv yönetimi tarafından tek yanlı olarak ilhak edildi.

GALON TEPELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Golan Tepeleri’nin tarihi aslında 1967’ye dayanıyor… İsrail ile bölgedeki Arap ülkeler arasında yaşanan 6 Gün Savaşları sonunda İsrail, Mısır’dan Gazze ve Sina Yarımadası’nı alırken, Suriye’den de konumu dolayısıyla çok stratejik bir nokta olan Golan Tepeleri’ni aldı. Golan Tepeleri’nin taktiksel açıdan geniş araziye yukarıdan hakim olması sebebiyle çatışma ve savaşlarda büyük bir avantaj unsuruna sahip olduğunu tarih sahnesinde sıklıkla gündeme gelen bir detay.

6 Gün Savaşları’nın ardından kaybettiği toprakları diplomatik yollardan ve kurumlardan geri alamayan Mısır ve Suriye, 1973’te İsrail’e karşı bir savaş başlattı. Yahudiler için kutsal bir gün olan Yom Kippur’da başlayan 3 haftalık savaşın sonunda İsrail galip ayrıldı ve 6 Gün Savaşları’nın kazanımlarının da ötesine geçti. Golan Tepeleri üzerinden Suriye’ye ilerleyen İsrail savaşın ardından Suriye topraklarından çekilse de Golan Tepeleri’ni bırakmadı.

(Star.com.tr)