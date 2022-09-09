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09 Eylül 2022 Cuma 08:46:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 08:46:00

Gizli operasyon ile Tahran'dan alındı! Mossad Başkanı ABD'li yetkililere istihbarat materyalleri sundu

Kaynak: AA

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İsrail, ABD'yi ziyaret eden dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın, Amerikalı yetkililere İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında “hassas istihbarat materyalleri sunduğunu” açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Mossad Başkanı Barnea'nın, Başbakan Yair Lapid'i, bugün tamamladığı ABD'deki diplomatik ve güvenlik konulu toplantıları hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Barnea'nın, ABD temasları kapsamında, CIA ve FBI başkanları, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri dahil olmak üzere çeşitli üst düzey Amerikalı yetkililerle bir araya gelerek, bir dizi diplomatik ve güvenlik konulu toplantılar yaptığı aktarıldı.

Barnea'nın, görüşmeler kapsamında ABD'li yetkililere İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında "hassas istihbarat materyalleri sunduğu" ifade edilen açıklamada, "Mossad Başkanı, İran dünyayı aldatmaya devam ederken İsrail'in elinin boş duramayacağını vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Barnea'nın ABD'li meslektaşlarından, "İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını sürdürdüklerini" duyduğu belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Amerikalılar, İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini ve İsrail Devleti'nin güvenliğini ilgilendiren Ortadoğu'daki bölgesel meselelerde tam bir iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladılar." denildi.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA VE MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde yapılan müzakereler sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına, AB aracılığı ile karşılık verdiklerini duyurmuştu.

İSRAİL, İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMAYA KARŞI

İsrail ise İran'ın nükleer programına ilişkin müzakere edilen anlaşmanın Tahran'a her yıl 100 milyar dolar sağlayacak "kötü" bir anlaşma olduğunu belirterek karşı çıkıyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Tahran'ın elde edeceği finansmanı Devrim Muhafızlarını güçlendirmek, İran halkını baskılamak, Ortadoğu'daki ABD üslerine saldırmak ve Hizbullah, Hamas ile İslami Cihad'a destek vermek için kullanacağını savunarak, "İran'ın nükleer bir devlet olmasını engellemek için harekete geçeceklerini" ifade etmişti.

Etiketler : ABD İSRAİL İRAN GİZLİ OPERASYON
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