Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış

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ABD'de hayvanlara yönelik şiddet uzun süredir hayvan hakları grupları tarafından dile getiriliyor. Hayvan hakları gruplarının ortaya çıkardığı son dehşet görünleri ise ABD gündemini tekrardan sarstı.

Çiftlik çalışanlarının buzağıları ve inekleri dövüp, elektrikli işlemlerden geçirdiği görünen görüntüler, tepki çekti.



Konuyla ilgili konuşan İnsan Hakları aktivisti Lauri Torgerson, "Bu görüntüleri görmek beni çok şaşırtmıyor. "Mercy for animal" için yaptığımız bazı araştırmalarda da benzer muameleleri görmüştük. Ucuz gıda ürettiğinizde işçilerinize iyi para ödeyemezsiniz ve bunun sonucunda işletme olarak kalifiye elemanları çekemezsiniz. Ve böyle olunca da hayvanlara eziyetin yaşandığı bu durumlar ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Başka bir organizasyon da benzer eziyetleri ortaya çıkararak ABD'de yaşanan hayvan eziyetlerini görüntülemişti.





Hayvan hakları grupları arasında yer alan "Compassion Over Killing" organizasyonunda görevli Cheryl Leahy ise, "Yakın zamanda, buzağıların boynuzlarının sıcak demirle yakılmasının hakikaten şiddet içeren sürecini gösteren bir mandıra soruşturmasını yaptık. Bu tür bir istismarın kanunen istisna olmayacağı açıktır. Eziyet, süt endüstrisinde sıradanlaşmış bir durumda." dedi.



Hayvan hakları aktivistlerinin ortaya çıkarmış olduğu görüntüler sonrasında geri adım atan Fair Oaks Çiftlikleri'nden bir yetkili Mike McClosky yaptığı açıklamada, "Çiftliklerimizde habersiz denetimler yapması için ülkedeki en iyi hayvan refahı organizasyonlarından biriyle anlaşma yaptık." dedi.





Ancak aktivistler daha yapılması gerekenler olduğunu söylüyor. Buzağılarda boynuz köreltme ve tek kulube gibi uygulamalara son verilmesini talep ediyorlar.



ABD'de hayvana eziyet, Hayvan Refahı Kanunu uyarınca yasadışı iken, endüstriyel çiftlik hayvanları bu kanuna dahil değil.