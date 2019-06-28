Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış

  • Bist 100
    96.189
  • Dolar
    5,7702
  • Euro
    6,5676
  • Altın
    262,2383
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
EPDK'den elektrik zammı açıklaması EPDK'den elektrik zammı açıklaması
Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri: Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri: Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur
Yeni Malatyaspor’da futbolcular Avrupa’ya odaklandı Yeni Malatyaspor’da futbolcular Avrupa’ya odaklandı
Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni
Restore edilen Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı Restore edilen Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı
G20'de soğuk rüzgarlar! Theresa May'den Putin'e sert tepki! G20'de soğuk rüzgarlar! Theresa May'den Putin'e sert tepki!
Türk Hava Kurum Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı Türk Hava Kurum Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı
Eski koca pusu kurup, sokak ortasında öldürdü Eski koca pusu kurup, sokak ortasında öldürdü
LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihi ne zaman, nasıl yapılacak? LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihi ne zaman, nasıl yapılacak?
Almanya, Kosova ve Lübnan'daki askerlerinin görev süresini uzattı Almanya, Kosova ve Lübnan'daki askerlerinin görev süresini uzattı
Ç.Rizespor Başkanının 'Diagne' yanıtı Abdurrahim Albayrak'ı şok etti Ç.Rizespor Başkanının 'Diagne' yanıtı Abdurrahim Albayrak'ı şok etti
Güneydoğu Anadolu yanıyor... Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı Güneydoğu Anadolu yanıyor... Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı
ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi Japonya'da görüştü ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi Japonya'da görüştü
Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonundan 7 kişi gözaltında alındı Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonundan 7 kişi gözaltında alındı
Seda Sayan kaç kez evlendi, eşleri kim, kaç yaşında? Oğulcan Engin kimdir... İşte detaylar Seda Sayan kaç kez evlendi, eşleri kim, kaç yaşında? Oğulcan Engin kimdir... İşte detaylar
Başakşehir, Furkan Soyalp'le sözleşme imzaladı Başakşehir, Furkan Soyalp'le sözleşme imzaladı
1 yıl önce boşandığı eşine pusu kurarak sokak ortasında öldürdü 1 yıl önce boşandığı eşine pusu kurarak sokak ortasında öldürdü
Skandalı gizli kamera ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ettiler Skandalı gizli kamera ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ettiler
İstiklal Caddesi’nde 'İstikbal' kuyruğu... 50 kişilik kontenjan için 10 bin kişi başvurdu İstiklal Caddesi’nde 'İstikbal' kuyruğu... 50 kişilik kontenjan için 10 bin kişi başvurdu
Bakan Turhan müjdeyi verdi! Yeşilçam'a konu olan efsane tren Ankara Ekspresi geri dönüyor Bakan Turhan müjdeyi verdi! Yeşilçam'a konu olan efsane tren Ankara Ekspresi geri dönüyor
Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kavalcı: Abdullah Avcı’yı 2012’de de istemiştik Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kavalcı: Abdullah Avcı’yı 2012’de de istemiştik
FETÖ elebaşına övgüler dizen sözde sanatçı Mckennitt konser için Türkiye'de FETÖ elebaşına övgüler dizen sözde sanatçı Mckennitt konser için Türkiye'de

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Haziran 2019 13:50 | Cuma

Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış

ABD'de bir süt çiftliğinde hayvanlara yapılan eziyet, hayvan hakları grubu tarafından ortaya çıkarıldı. Coca-Cola ve Nestle gibi dünya devlerinin tedarikçiliği yapan çiftliklerde hayvanlara uygulanan şiddet, uygulana gelen skandalı bir kez daha ortaya koydu. İşte o dehşet görüntüleri...

TM Dijital Haber Merkezi
 
ABD'de hayvanlara yönelik şiddet uzun süredir hayvan hakları grupları tarafından dile getiriliyor. Hayvan hakları gruplarının ortaya çıkardığı son dehşet görünleri ise ABD gündemini tekrardan sarstı. 
Çiftlik çalışanlarının buzağıları ve inekleri dövüp, elektrikli işlemlerden geçirdiği görünen görüntüler, tepki çekti. 

 
Konuyla ilgili konuşan İnsan Hakları aktivisti Lauri Torgerson, "Bu görüntüleri görmek beni çok şaşırtmıyor. "Mercy for animal" için yaptığımız bazı araştırmalarda da benzer muameleleri görmüştük. Ucuz gıda ürettiğinizde işçilerinize iyi para ödeyemezsiniz ve bunun sonucunda işletme olarak kalifiye elemanları çekemezsiniz. Ve böyle olunca da hayvanlara eziyetin yaşandığı bu durumlar ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Başka bir organizasyon da benzer eziyetleri ortaya çıkararak ABD'de yaşanan hayvan eziyetlerini görüntülemişti.


 
Hayvan hakları grupları arasında yer alan "Compassion Over Killing" organizasyonunda görevli Cheryl Leahy ise, "Yakın zamanda, buzağıların boynuzlarının sıcak demirle yakılmasının hakikaten şiddet içeren sürecini gösteren bir mandıra soruşturmasını yaptık. Bu tür bir istismarın kanunen istisna olmayacağı açıktır. Eziyet, süt endüstrisinde sıradanlaşmış bir durumda." dedi.
 
Hayvan hakları aktivistlerinin ortaya çıkarmış olduğu görüntüler sonrasında geri adım atan Fair Oaks Çiftlikleri'nden bir yetkili Mike McClosky yaptığı açıklamada, "Çiftliklerimizde habersiz denetimler yapması için ülkedeki en iyi hayvan refahı organizasyonlarından biriyle anlaşma yaptık." dedi.


 
Ancak aktivistler daha yapılması gerekenler olduğunu söylüyor. Buzağılarda boynuz köreltme ve tek kulube gibi uygulamalara son verilmesini talep ediyorlar. 
 
ABD'de hayvana eziyet, Hayvan Refahı Kanunu uyarınca yasadışı iken, endüstriyel çiftlik hayvanları bu kanuna dahil değil. 

Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış
Efsane geri dönüyor! Bakan Turhan açıkladı
Tehditleri Türkiye için boş laf!
FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Sözde 'sanatçı' konser için Türkiye'de!
Taksicilere operasyon: 25 şüpheliye gözaltı kararı
Emekliye her ay enflasyon farkı! Memur ve emekliye toplu sözleşme müjdesi!
Son dakika... Turist sayısında büyük artış!
4 il sıraya girdi! 2 milyar Euro'luk dev yatırım
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte başvuru tarihi ve detayları
Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya son uyarı! "Teslim ol" bildirileri dağıtıldı
Ünlü isim hayatını kaybetti
NATO'nun ''Derman''ı olacak! Tek bir adım kaldı
'Mursi hayatını insanlığın yüksek değerleri uğruna feda etti'
Arda Turan'ın şiş göbeği sosyal medyada dalga konusu oldu
Yıllık izinlerle ilgili bilinmeyenler! Çalışanlar dikkat!
Lucescu'ya çirkin hareket, muhabirler son anda önledi
Bıçak parasına 50 yıl istendi
Bakanlık'tan flaş Suriye açıklaması: Anında karşılık verildi
G.Saray'da 3 ismi birden transfer etti
Kriz tellallarına kötü haber! Dış ticaret verileri açıklandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ