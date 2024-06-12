Gırtlağına kadar borca batmış!

Cinsel taciz iddialarıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncu Kevin Spacey hayatının en zor günlerini yaşıyor.

Bir İngiliz gazeteciye konuşan Spacey hakkındaki hukuk davalarının masrafları yüzünden milyonlarca dolar borcu olduğunu açıkladı.

Evine haciz gelen Spacey, dört erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmış ve beraat etmişti.

Ama bir erkeğe yönelik başka bir cinsel saldırı davası devam ediyor.

Kevin Spacey'e göre hepsi yalan.

Ama verdiği röportajda "sınırları zorladığını" kabul ediyor.