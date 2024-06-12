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12 Haziran 2024 Çarşamba 15:46:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 15:46:00

Gırtlağına kadar borca batmış!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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ABD'li ünlü oyuncu Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel taciz davalarının masrafları nedeniyle milyonlarca dolar borcu olduğunu açıkladı. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve dört erkeğe cinsel saldırı davasından beraat eden Spacey, verdiği röportajda "sınırları zorladığını" kabul ediyor.

Cinsel taciz iddialarıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncu Kevin Spacey hayatının en zor günlerini yaşıyor.

Bir İngiliz gazeteciye konuşan Spacey hakkındaki hukuk davalarının masrafları yüzünden milyonlarca dolar borcu olduğunu açıkladı.

Evine haciz gelen Spacey, dört erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmış ve beraat etmişti.

Ama bir erkeğe yönelik başka bir cinsel saldırı davası devam ediyor.

Kevin Spacey'e göre hepsi yalan.

Ama verdiği röportajda "sınırları zorladığını" kabul ediyor.

Etiketler : kevin spacey cinsel saldırı borç
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