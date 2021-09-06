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06 Eylül 2021 Pazartesi 07:57:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 07:57:00

Gine'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri yayınlandı

Kaynak: AA

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Gine'de başkent Konakri'den askerin kentin önemli arterlerine konuşlandığı ve cumhurbaşkanlığı yakınlarından silah seslerinin geldiği haberlerinin ardından Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltı görüntüleri paylaşıldı.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

Yerel basında Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.

ABD YÖNETİMİ, GİNE'DE YAPILAN ASKERİ DARBEYİ KINADI.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı belirtti.

"Şiddet ve anayasa dışı adımlar sadece Gine'nin barış, istikrar ve refah arzularını tüketmektedir." ifadesini kullanan Price, bu tarz eylemlerin, ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Gine'ye olan destek kabiliyetini kısıtladığına işaret etti.

Price açıklamasında, "Tüm tarafları şiddetten ve anayasanın desteklemediği her türlü eylemden vazgeçmeye ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Etiketler : Gine DARBE Cumhurbaşkanı Alpha Conde
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