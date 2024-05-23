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23 Mayıs 2024 Perşembe 16:18:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 16:18:00

Gezegen geçidi için geri sayım!

Kaynak: TRT Haber

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En nadir görülen gök olaylarından biri olan gezegen geçidi Kuzey Yarım Küre'de görülebilecek. Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, 3 Haziran 2024'te tek bir çizgide parlayacak.

3 Haziran'da, altı gezegenin gökyüzünde hizalanmasına tanık olmanızı sağlayacak bir gezegen hizalaması olacak.

"Gezegen geçit töreni" olarak bilinen bu göksel etkinlikte Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün muhteşem bir gösteriyle sıralanacak.

Bu nadir görülen bir astronomik olgu.

Dünya açısından bakıldığında, birden fazla gezegen gökyüzünde birbirine yakın göründüğünde bir gezegen geçit töreni gerçekleşir.

Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel gösteri yaratacak kadar yakın olacaklar.

Bu nadir olayı yakalamak için gün doğumundan yaklaşık 20 dakika önce doğu ufkunu izleyebilirsiniz.

Hizalama, Jüpiter'in ufka en yakın olduğu alçak doğu ufkundan Merkür, Uranüs, Mars, Neptün ve Satürn'e kadar uzanacak.

Astronomy Magazine'e göre doğu ufkunun net ve engelsiz manzarasına sahip bir konum bulmak en iyi deneyim için çok önemlidir.

Ne bekleyebiliriz?

Jüpiter: Bu hizalamadaki gezegenlerin en parlağıdır ve çıplak gözle kolaylıkla görülebilir.

Merkür: Yardımsız olarak görülebilir ancak ufkun altında olduğundan net bir görüş alanında olması şart.

Mars ve Satürn: Her ikisi de öne çıkacak ve kolayca ayırt edilebilecek.

Uranüs ve Neptün: Bu gezegenler çok daha sönüktür ve net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekir.

Gelecekteki gezegen hizalamaları

3 Haziran hizalamasını kaçırırsanız, gezegen geçitlerini gözlemlemek için daha fazla fırsat var.

28 Ağustos 2024'te altı gezegenin şafak öncesi hizalanmasını içeren bir başka olay daha gerçekleşecek.

Etiketler : Gezegen Geçidi DÜnya Gezegenler Uzay
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