Bölgede gerilim had safhada! 2 füze daha fırlattı

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06 Ekim 2022 Perşembe 08:28:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 08:28:00

Gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore 2 füze daha fırlattı

Kaynak: TRT Haber

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Kuzey Kore'nin Japonya'nın üzerinden gerçekleştirdiği füze denemesi sonrası bölgedeki gerilim tırmanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Pyongyang yönetiminin Japonya üzerinden gerçekleştirdiği denemeyi görüştüğü sırada Kuzey Kore, 2 yeni deneme daha gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'nin Japonya'nın üzerinden gerçekleştirdiği füze denemesi sonrası bölgedeki gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore 2 yeni deneme gerçekleştirdi.

Füzeler Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Pasifik Okyanusu'na düştü.

Kuzey Kore 2 gün önce son 5 yılda ilk kez olmak üzere Japonya'nın üzerinden kıtalar arası füze denemesi yapmıştı.

Denemeye BM, ABD ve Japonya'dan kınama gelmiş, AB de tepki göstermişti.

Ayrıca ABD ile Güney Kore, ortak hava tatbikatı düzenlemiş ve misilleme olarak kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Bu gelişmenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pyongyang yönetiminin Japonya üzerinden gerçekleştirdiği denemeyi görüştüğü sırada yaşanması dikkat çekti.

ABD temsilcisi Linda Greenfield toplantıda Rusya ve Çin'i suçladı.

"Konsey'in iki daimi üyesi, Kuzey Kore lideri Kim jong-Un (KİM CON-UN)'a denemeler konusunda koruma şemsiyesi sağlıyor. Nükleer ve balistik füze programı nedeniyle bu ülkeye yönelik konsey yaptırımlarının güçlendirilmesini engelliyorlar" dedi.

Toplantı ardından, aralarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 9 konsey üyesi ülke, Kuzey Kore'nin füze denemesini ortak bir açıklama ile kınadı.

Rusya'nın temsilcisi ise denemelerin nedeninin bölgede ABD önderliğinde sorumsuzca düzenlenen tatbikat olduğunu söyledi.

Çin'in temsilcisi de ABD'yi suçlayan bir konuşma yaptı.

Etiketler : ÇİN KUZEY KORE FÜZE ABD
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