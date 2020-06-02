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02 Haziran 2020 Salı 13:28:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 13:28:00

George Flyod'u öldüren polisin dosyası kabarık çıktı!

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ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd'u öldüren polis memurunun daha önceden ensesine basarak müdahale ettiği 428 kişiden 58'inin bilincini kaybettiği öğrenildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde, son 8 yılda polisin dizleriyle enselerine bastırması sonucu en az 58 kişinin bilincini kaybettiği bildirildi.

280 SİYAHİYE DAHA AYNI HAREKETİ YAPMIŞ

Amerikan CNN haber kanalı, polis departmanından edindiği güç kullanımı verilerini inceledi. Çalışma, Minneapolis'te görevli memurların, 2012'den bu yana 280'i siyahi olmak üzere 428 kişi üzerinde bu tekniği uyguladığını ortaya koydu.

ENSESİNE BASTIĞI 58 KİŞİ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Enselerine bastırılan kişilerden yüzde 14'ünün bilincini kaybettiği, bilincini ka ybedenlerin 58'inin de siyahi olduğu görüldü.

Minneapolis'te nüfusun yüzde 19'unu siyahiler oluşturuyor.

Çalışma, ABD'de birçok polis departmanında yasak olan enseye dizle bastırma tekniğinin, Minneapolis'te bu süre içinde neredeyse haftada bir uygulandığını da gözler önüne serdi.

Minneapolis polis departmanı sözcüsü ise CNN'nin uygulamaya ilişkin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

GEORGE FLOYD'A ORANTISIZ ŞİDDET

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

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