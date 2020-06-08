  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7726
  • Euro
    7,6505
  • Altın
    367,3400
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de George Floyd isyanında sıcak gelişme!
Kanada'da ırkçılık karşıtı gösteri
Yazlık evde ölü bulundu!
Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede
Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Fas ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonla görüştü
İzmir'de dehşet! Sokak ortasında vuruldu
Samsung'un varisi Lee Jae-yong hakim karşısında
Devrik Çad lideri Habre cezaevine döndü
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı
Evinde yanarak ölmüş halde bulundu
Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
Karasu'da denize giren 2 yabancı uyruklu arkadaş boğuldu
Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!
TEM Otoyolunda seyir halindeki araç alev alev yandı!
ABD'nin başı dertten kurtulmuyor! Şimdi de Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor
Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi
Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı
Yunan'dan küstah Türkiye açıklaması...
Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
New York polise ayrılan bütçede kesintiye gidecek
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya açıklaması: Herkes Cumhurbaşkanımızın sözüne geldi
08 Haziran 2020 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 07:24:00

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis kentindeki polis departmanı tasfiye edilecek.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Minneapolis Kent Konseyi, polis şiddetine karşı tepkiler ve devam eden protestoların ardından polis departmanının kapatılacağını açıkladı.

Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender ise "Kentimiz, Minneapolis Polis Departmanı ile olan toksik ilişkisini sona erdirmeyi planlıyor.'' dedi.

Bender, polis departmanının kapatılarak yerine kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis departmanının tasfiyesine sıcak bakmıyor ve reform öneriyor ancak Minneapolis Kent Konseyindeki çoğunluğun kararını veto edemiyor.

Ülke genelinde yaklaşık iki haftadır süren protestolarda göstericiler, polis şiddetine karşı polis teşkilatının finansal kaynaklarının kesilmesi, küçültülmesi ve hatta tasfiye edilmesini talep ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER