  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avustralya Uluslararası Maarif Okulları kendi kampüsünde eğitime başladı
Kovid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo yükselen ölüm sayılarıyla ekonomiyi açtı
Libya Başbakanı Serrac, komutanlarla askeri gelişmeleri görüştü
George Floyd'un kardeşinden ABD Kongresine 'adalet' çağrısı
Nijerya'da 13 milyon kişi Kovid-19 önlemleri nedeniyle işsiz kalabilir
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu! 33 şüpheli adliyede
Fahrettin Koca'dan gençlere mesaj: Aklım sizde
Bekçilerin "silah kullanma hakkı" yasalaştı
Başkan Erdoğan'dan "Dijital Farkındalık" mesajı
Bakan Albayrak'tan "dijital farkındalık" çağrısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Fed faiz oranını sabit tuttu
Tarım ve Orman Bakanlığından Meral Akşener'in iddialarına yanıt
Moody's'ten İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık uyarısı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak
Fenerbahçe, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
Gemimizin ucunu gören Yunan çark etti: En son isteyeceğimiz şey
CHP'de takke düştü kel göründü! Skandal Sultanahmet Camii açıklaması
Yüksek Mahkeme'den katil Netanyahu'nun işgal kanununa iptal
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, sosyal medyada eleştiri yapan personeli kovdu
Torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
11 Haziran 2020 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 07:32:00

George Floyd'un kardeşinden ABD Kongresine 'adalet' çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, Kongre üyelerinden kardeşi için adalet beklediğini belirtti.

Philonise Floyd, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından polis şiddetine ilişkin yapılan bir oturuma katıldı.

Oturumun başında duygusal bir konuşma yapan Floyd, ağabeyinin öldürülme anını videolardan izlediğini ve bunun kendisinde çok büyük bir etki oluşturduğunu ifade etti.

George Floyd'u o gün polis şiddetinden koruyamadığını ve bundan pişmanlık duyduğunu belirten Philonese Floyd, "Bugün burada sizlerle konuşarak kardeşimin ölümünün boşa olmadığına emin olmaya çalışıyorum." dedi.

Philonese Floyd, Georgo Floyd'un defalarca yardım istediğini ama görmezden gelindiğini belirterek, "Lütfen şu an benim, ailemin ve dünyanın pek çok yerinde sokaklara çıkan insanların yaptığı çağrıya kulak verin." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin 20 dolar için öldürüldüğünü vurgulayan Philonese Floyd, Kongre üyelerinden kardeşi ve ırkçılık sebebiyle polis şiddetine maruz kalanlar için adalet beklediğini belirtti.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline ve Avrupa'ya sıçramıştı.

Ayrıca, ülkedeki polis şiddetine karşı polis teşkilatlarında reforma gidilmesi de gündeme gelmiş ve bazı kentler teşkilatlarda yeni düzenlemeler yapmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER