George Floyd'un kardeşi: Onları bu şekilde vuracağız
George Floyd'un kardeşi Terrence Floyd bugün öğleden sonra Minneapolis'teki anıt alanına gitti. Konuşması sırasında ayakta güçlükle duran Terrence Floyd hem yağmacılar hem de politikacılar hakkın sert konuştu. Ayrıca Floyd ailesinin özel olarak yaptırdığı son otopsiye göre George Floyd'un beyne oksijen gitmemesi nedeni ile hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
George Floyd'un kardeşinin ayakta durmakta zorlandığını aktaran Sara Sidner, “Terrence Floyd'un, kardeşinin hayatını kaybettiği yere ilerlerken arkadaşının kollarına yığıldığını” belirtti.
“Zar zor yürüyordu. Olay yerine doğru ilerlerken iki kolundan desteğe ihtiyacı vardı.”
Terrence Floyd etrafını saran barışçıl kalabalığa seslenerek protestoları farklı bir yolla yapmaları konusunda onları uyardı:
“Vahşiliği bırakın. Ne yapıyorsunuz? Bu benim kardeşimi geri getirmeyecek.”
Terrence Floyd, insanların oy kullanırken dikkat etmelerini istedi:
“Kendinizi eğitin ve kime oy verdiğinizi bilin. Onları bu şekilde vuracağız… Haydi bunu değiştirelim.”
“AMBULANS ONUN CENAZE ARABASIYDI”
İnsan Hakları Avukatı Ben Crump, George Floyd'un Minneapolis'te olay yerinde öldüğünü açıkladı.
Floyd ailesinin bağımsız otopsi sonucunu paylaştığı basın toplantısında Avukat Ben Crump “Ambulans onun cenaze arabasıydı” dedi.
Floyd ailesinin avukatı Antonio Romanucci “Polis memurları George Floyd'un ölüm nedeniydi. Minneapolis Polis Departmanı'nın aşırı ve sistematik kusurları var” şeklinde konuştu.
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