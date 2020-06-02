George Floyd için "Salı karartması" paylaşımı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşı protestolara bugün sosyal medya kullanıcıları da hesaplarını "karartarak" destek oluyor. Edinilen bilgilere göre; Instagram'da #BlackoutTuesday (Salı karartması) etiketiyle şu ana kadar 5 milyondan fazla "siyah kare" paylaşıldı. Protestoya katılan sosyal medya kullanıcıları bugün siyah kare dışında bir paylaşım da yapmıyor.

#BlackoutTuesday protestosu ilk olarak müzik endüstrisinde başlamıştı.

Spotify, Apple Music gibimüzik platformları #BlackLivesMatter protestoları ile dayanışma için bugün siyah müzisyenlerin ve toplulukların müziklerini öne çıkaracaklarını açıklamıştı. Platformlar protestolara destek amacıyla özel çalma listeleri hazırladı.

Spotify bu listelere, polisin Floyd'un boğazına bastırdığı 8 dakika 46 saniyeye dikkat çekmek için aynı sürelik "sessiz parça" ekledi.

Birçok müzik şirketi de bugün "iş durdurma" eylemi yapıyor.

Dünya çapında birçok ünlü de protestoya destek veriyor.