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Rus komutan itiraf etti: Zor kararlar alabiliriz
19 Ekim 2022 Çarşamba 10:58:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 10:58:00

Genaral 'Armageddon'dan saldırı açıklaması: Büyük kayıplara yol açabilir

Kaynak: İHA

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Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı 'Genaral Armageddon' olarak bilinen Sergey Surovikin, "Ukrayna, Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kakhovka hidroelektrik santraline büyük bir saldırı, Herson'a büyük roket ve topçu saldırıları hazırlıyor. Bu eylemler, bu büyük sanayi merkezinin altyapısının tahrip olmasına ve sivil nüfus arasında büyük kayıplara yol açabilir" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşın son durumuna ilişkin devlet televizyonuna ilk kez açıklamalarda bulundu.

"ZOR KARARLAR ALABİLİRİZ"

Komutan Surovikin, "Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Düşman sürekli olarak Rus birliklerinin mevzilerine saldırmaya çalışıyor" diyerek zor kararlar alabileceklerine dikkat çekti.

Surovikin, durumun özellikle güneydeki Herson şehri çevresinde zor olduğunu belirterek, "Rus ordusu, her şeyden önce Herson nüfusunun güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Surovikin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO komutanlığı hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hem de sivil nüfus arasında herhangi bir zayiata bakılmaksızın uzun süredir Kiev rejiminden Herson yönünde saldırı operasyonları talep ediyor" diyerek Rus ordusunun Kiev'in Herson bölgesinde "yasaklanmış" savaş yöntemlerini kullanma planlarının farkında olduğunu da belirtti. Surovikin, "Yani Ukrayna, Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kakhovka hidroelektrik santraline büyük bir saldırı, Herson'a büyük roket ve topçu saldırıları hazırlıyor. Bu eylemler, bu büyük sanayi merkezinin altyapısının tahrip olmasına ve sivil nüfus arasında büyük kayıplara yol açabilir" şeklinde konuştu. Surovikin, Ukrayna'nın Rus ordusunu görevlerinden uzaklaştırmak için tüm gücünü cepheye aktardığını, bu gücün büyük çoğunluğunun "uygun şekilde eğitilmemiş bölgesel savunma birimleri" olduğunu öne sürdü.

"UKRAYNA'NIN BATI'DAN, NATO'DAN BAĞIMSIZ VE RUSYA'YA DOST BİR DEVLET OLMASINI DİLİYORUZ"

Surovikin, "Düşmanın günlük kayıpları yüzlerce zaiyata tekabül ediyor. Bizim farklı bir stratejimiz var. Hızlı taarruzları hedeflemiyoruz, her askeri yedekliyoruz ve düşmanın saldıran kuvvetlerini metodik olarak eziyoruz. Bu, yalnızca kendi kayıplarımızı en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda sivil nüfus arasındaki kaybı da önemli ölçüde azaltıyor" şeklinde konuştu. "Düşman, Ukrayna vatandaşlarını ölüme iten suç rejimidir" diyen Surovikin, "Biz Ukraynalılarla tek bir halkız ve sadece Ukrayna'nın Batı'dan, NATO'dan bağımsız ve Rusya'ya dost bir devlet olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

GENERAL ARMAGEDDON

8 Ekim'de Ukrayna'daki Rus birliklerin başına getirilen Surovikin, Suriye'de çok sayıda sivilin öldüğü Rus bombardımanlarını yönetmişti. Ayrıca Çeçenistan'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan birliklerin de başında bulunan Surovikin, sert ve alışılmışın dışında savaş yaklaşımı nedeniyle meslektaşları arasında "General Armageddon" olarak tanınırken, "Halep Kasabı" lakabıyla da biliniyor.

ZELENSKİ AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna lideri Zelenski, HIMARS roketlerinin savaşın gidişatında kilit rol oynayacağını açıklamıştı.

Zelenski'nin bu açıklamaları sonrası HIMARS 'zaferin anahtarı' olarak nitelendirilmişti.

Etiketler : Zelenski RUSYA UKRAYNA HIMARS roketleri
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