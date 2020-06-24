24 Haziran 2020 Çarşamba 00:12:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 00:12:00
Gece yarısı 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem
Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olmasına rağmen iç işlerinde özerk bir bölge olarak varlığını sürdüren Porto Rico'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Porto Rico’nun Isabela kentinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Deprem, yerin 11.3 km derinliğinde meydana geldi.
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