Gazze'ye vahşi saldırı

Mescid-i Aksa saldırılarının ardından Gazze'ye yoğun füze ve bomba atışlarına başlayan işgalci İsrail devletinin 1 haftada şehit ettiği Filistinli sayısı en küçüğü 5 aylık bebek olmak üzere 34'ü çocuk 137'ye yükseldi. Son 20 yılda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

ORDUDAN YALAN TAKTİĞİ

Akşam'ın haberine göre, Gazze'de 200'den fazla yerleşim konutunun yıkıldığını, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığı açıklandı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, önceki gece Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattıklarını açıkladı. Ancak bu bilgi daha sonra 'tercüme hatası nedeniyle yanlış anlaşıldı' denilerek düzeltilse de 9 bin asker sınıra konuşlandırıldı. Ayrıca sınırdaki topçu bataryaları ve tanklardan da ateş açılmaya başlandı. İsrail ordusu (IDF), abluka altında tuttuğu bölgeyi gece boyunca bombardımana tuttu. İngiliz Daily Mail gazetesi, "IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırdı. Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve daha sonra vurdu" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ: HAREKETE GEÇİN

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Sivil can kayıplarının hızla artması, okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" şeklinde açıklama yapıldı.

ÇOCUKLU 2 AİLE YOK OLDU

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu. Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu. Bir baba ve 3 çocuğu da evlerinde vuruldu.

MISIR'IN ATEŞKES TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalı, İsrail'in, Filistin ile bir yıllık ateşkes için Mısır tarafından yapılan teklifi reddettiğini duyurdu. İsrail, Gazze'yi yöneten Hamas'ın silahlı kolunun tamamen yok edilene kadar ateşkes olmayacağını söyleyerek, teklife olumsuz yanıt verdi.

İSRAİL'DE FİLİSTİNLİ EVLERİNE SALDIRILAR

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler, onlarca Filistinlinin evlerine taş atarak saldırdı. Aşırı sağcı bir grup, Batı Kudüs'teki bir halk pazarında "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüyüş yaptı. Görgü tanıkları ayrıca Yahudilerden bir kısmının da yakıcı madde depoladığını aktardı.

BMGK'DAN 3. 'ACİL TOPLANTI'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, saldırıları görüşmek üzere yarın 3. kez acil oturumla toplanacak. BMGK, bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı. ABD, Çin, Norveç ve Tunus'un talebine gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

KONGRE'DE FİLİSTİNLİ 'YARALI KIZ' FOTOĞRAFI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dün ABD Temsilciler Meclisi'nde de tartışıldı. Bazı kongre üyeleri İsrail'i destekledi, bazıları ise fotoğraflarla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Tepki gösteren isimlerden biri de Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez'di. Cortez, konuşmasında Anadolu Ajansı'nın yaralı Filistinli kız çocuğunu gösteren fotoğrafını kullandı. ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

Gazze'de gece boyu süren saldırılardan korunmak için Eş Şati mülteci kampında kalan Gazzeliler okullara sığındı.

FÜZELER TEĞET GEÇTİ

İsrail'in Filistin'e saldırılarını takip eden bir kadın muhabir canlı yayın sırasında atılan bir füze sonrası 'hemen aşağı inmem lazım' diyerek kamera önünden ayrılarak, yaşananları aktarmaya devam etti.

AVRUPA'DA İSRAİL BAYRAKLARI AÇILDI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ortadoğu'da şiddetin tırmanmasından Hamas'ı sorumlu tuttu. Maas, Hamas'ı İsrail'e karşı "roket terörü" uygulamakla suçladı. Başbakan Merkel ise ülkede yahudi düşmanlığına ve sinagoglara zarar verilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Merkel'in partisi CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) genel merkezinde İsrail bayrağı açıldı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi.

ANKARA'DAN BAYRAK ŞÖVALYELERİNE TEPKİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmesine, AK Parti ve Beştepe'den sert tepki gösterdi.

"Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi. Tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya çağırıyoruz""Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa'da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır. Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor"