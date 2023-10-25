İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 19'ncu güne gelindi. Filistin resmi kurumlarından gelen açıklamalara göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bine yaklaştı. İsrail Gazze'de hastane ve okulları bombalamaya, sivil gözetmeksizin saldırılara aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'nde yakıt, elektrik, su kesintileri sürüyor. Son olarak İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına karışan Hamas üyelerine idam cezası verilmesi çağrısı yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 19. gününde de devam ediyor.

İSRAİL'DEN İDAM ÇAĞRISI

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına karışan Hamas üyelerine idam cezası verilmesi çağrısında bulundu.

"GAZZE'YE YAKIT VERİLMEYECEK"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde yaşayan Filistinli sivillere seslenerek güneye gitmelerini istedi.

Gazze'nin güneyine "gıda, ilaç, elektrik, suyun güvenli şekilde ulaşacağını" söyleyen Hagari, "Gazze'ye yakıt verilmeyecek." dedi.

İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve bin 292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü aktardı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİDE SALGIN HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda uyuz, ishal, su çiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir günde sağlık ocaklarında çoğu çocuk olmak üzere 3 bin 150 salgın hastalık vakası tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL, GAZZE'DE 18 GÜNDE BİR ATOM BOMBASI GÜCÜNDE PATLAYICI KULLANDI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.

Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.