Gazze'ye malzeme taşıyan uçak Mısır'a ulaştı

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23 Ekim 2023 Pazartesi 14:57:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 14:57:00

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı.

Gazze'ye yönelik yardımlar kapsamında, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan 24 ton tıbbi malzemeyle saat 12.00'de havalanan askeri kargo uçağı, saat 14.00'te El-Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında uçaktan indirilip, tırlara yüklenen yardım malzemeleri Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Gazze'ye ulaştırılacak.

Öte yandan, Gazze'ye yardımlar kapsamında, gün içerisinde iki askeri kargo uçağı daha Ankara'dan Mısır'a hareket edecek.

Dün Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etmişti.

Etiketler : türkiye gazze askeri kargo uçağı yardım
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