VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"QUA Concept" doğanın izinde!
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Gazze'ye 200 yardım tırı daha ulaştı
Batan geminin 7 mürettebatı aranıyor
50 Filistinli Ankara'ya gelecek
TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonun eğiliminde gerileme başladı
29 Kasım 2023 Çarşamba 13:04:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 13:04:00

Gazze'ye 200 yardım tırı daha ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı.

İsrail ile Hamas arasında, çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 yardım tırının girdiği belirtildi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne dün 200 tır yardım ulaştığını aktaran Ebu Muhsin, gaz yüklü 4 ve 150 bin litre dizel yüklü 3 tırının yanı sıra yardımların su, gıda ve ilaçtan oluştuğunu kaydetti.

Ebu Muhsin, bugün de insani yardım girişinin devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki, çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) başlamıştı.

Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

Etiketler : gazze insani yardım tır
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX