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21 Kasım 2023 Salı 12:54:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 12:54:00

Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz.

Etiketler : gazze hastane sağlık
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