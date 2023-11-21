21 Kasım 2023 Salı 12:54:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 12:54:00
Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
Kaynak: AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz.
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