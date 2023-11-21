Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı

Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz.