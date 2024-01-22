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22 Ocak 2024 Pazartesi 16:32:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:32:00

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladı

Kaynak: AA

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, un bulamadıkları için ekmek yapmak amacıyla hayvan yemlerini öğütmeye başladı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 3,5 ayı aşkın süredir İsrail saldırılarının hedefinde.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor.

Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor.

GAZZE'NİN KUZEYİNE YARDIMLAR ULAŞTIRILAMIYOR

İsrail'in bölgeyi işgal etmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyine neredeyse hiç insani yardım ulaştırılamadı. Bu nedenle bölgede kalan Filistinliler gıdaya ulaşmakta zorlanıyor.

Bölgedeki en büyük ihtiyaçsa şüphesiz un. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve yaşam mücadelesi veren Filistinliler un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladı.

AA kameramanı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na sığınan Filistinli çocukların un yapılması için hayvan yemini temizlediği anları görüntüledi.

Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki pazarlarda un bulunamaması nedeniyle hayvan yemlerinin satıldığı görüldü.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde ise Gazze'nin kuzeyindeki bir değirmende halkın un elde etmek için hayvan yemlerini öğüttüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı.

GAZZELİLER KITLIKLA KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze.

Açıklamada ayrıca, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğuna işaret edilmişti.

Etiketler : Gazze İsrail saldırısı hayvan yemi
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