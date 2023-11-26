Ateşkes'te 3. rehine değişimi: 14 İsrailli ile 3 yabancı teslim alındı

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 51. gününe ulaştı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE ÇOK KISITLI İMKANLARLA YALNIZCA 3 HASTANE ÇALIŞIYOR

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan 3 hastanede de sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Özellikle kuzeyde olmak üzere, Gazze Şeridi'ne giren tıbbi ve yakıt yardımlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayan Berş, Gazze'de sağlık alanında yaşanan felakete dikkati çekerek, daha yüksek miktarlarda tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Sağlık Müdürü Berş, Ehli Baptist, Avde ve Kelam Advan hastaneleri olmak üzeri Gazze'nin kuzeyinde çalışan yalnızca 3 hastane kaldı. Bölge en temel sağlık imkanlarından yoksun bir şekilde. Sağlık durumu çökebilir." dedi.

HAMAS'IN SERBEST BIRAKTIĞI İSRAİLLİ ESİRLERİN İNSANCA MUAMELE GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİKLERİ İFADE EDİLDİ

İsrailli haber platformu Walla'nın haberine göre, cuma gecesi Gazze Şeridi'nden büyükanne, anne ve bir erkek çocuğun serbest bırakıldığı Munder ailesinin yakını, aileyi ziyaret ettikten sonra esirlerin anlattıklarını paylaştı. Munder ailesinin üyesi, "(İsrailli esirler) Olumsuz bir durum yaşamadılar. İnsanca muamele gördüler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu." ifadesini kullandı. İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'ne götürülmek üzere motosiklete bindirildikten sonra şiddet görmediklerini belirten aile üyesi, İsrailli esirlerin kendilerine verilen radyo ve televizyondan haberleri takip ettiklerini söylediklerini aktardı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:27 İsrail askerleri, çatışmalara verilen insani araya rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde bulunan Filistinlileri hedef alarak 7 kişiyi yaraladı.

16:58 Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır, Hamas ile İsrail arasında varılan insani aranın uzatılması için siyasi düzeyde müzakereler yürütüldüğünü belirtti

15:05 Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.

14:48 İsrail askerleri, çatışmalara verilen insani araya rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde bulunan Filistinlileri hedef alarak 7 kişiyi yaraladı

14:42 Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskınların, kentin ekonomisinde milyonlarca dolarlık zarara yol açtığını bildirdi.

14:24 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında 4 komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

14:07 Gazze'nin kuzeyinde çok kısıtlı imkanlarla yalnızca 3 hastane çalışıyor

14:02 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

13:58 İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

12:44 İsrail'in bugün 39 Filistinli esiri serbest bırakacağı belirtildi

12:38 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest kalan Filistinli en eski tutuklu kadınlardan Meysun Musa el-Cibali, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra zor günler geçirdiklerini söyledi.

12:19 İsrail ile Hamas arasında varılan insani aranın ardından Gazze Şeridi'ne geçen yardım tırı sayısı 200 oldu

11:47 İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi

11:18 İsrailli yetkililer, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu

11:15 İsrail ile ikinci tur esir takası kapsamında serbest bırakılan 39 Filistinlinin isimleri yayımlandı

09:04 İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldığını açıkladı

08:46 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

07:57 İsrail'in Batı Şeria'da İHA ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03:50 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı bildirildi

03:21 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı

02:16 İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü

02:12 Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin insanca muamele gördüklerini söyledikleri ifade edildi

01:24 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı

00:45 Alman milletvekili Wagenknecht Almanya'nın Netanyahu hükümetini desteklemesini eleştirdi

00:38 Katar, ABD ile Gazze'deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü

00:09 Filistin Esirler Cemiyeti: Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur