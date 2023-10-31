Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurduk
Kaynak: AA
Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.
Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.
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