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Gazzeliler, İsrail'in "iletişim ablukasını" eSIM'lerle kırıyor
21 Ocak 2024 Pazar 17:23:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 17:23:00

Gazzeliler, İsrail'in "iletişim ablukasını" eSIM'lerle kırıyor

Kaynak: AA

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İsrail'in Ekim ayından bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve fiili ablukanın yanı sıra iletişim ablukası da uyguladığı Gazze Şeridi'nde Filistinliler eSIM'ler aracılığıyla dünyayla bağlantı kuruyor.

Uluslararası kullanımlı eSIM olarak bilinen elektronik sim kartlar, elektrik ve internet ağlarının çok sık kesildiği Gazze Şeridi'nde iletişim için önemli bir araç haline geldi.

Gazze'nin Zevayide beldesinde yaşayan Muhammed el-Gazali de internet kullanabilmek, ailesi ve arkadaşlarıyla görüşebilmek için uzun süre yürümek zorunda kalıyor.

Er-Raşid Caddesi'nde gezinerek internet sinyali arayan 23 yaşındaki Gazali, "İsrail, internet ve elektrik kesintisiyle Gazze'yi dünyadan izole etmeye çalışıyor. Bu SIM kart da sık sık internet erişimi sorununun üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. " dedi.

Gazze'de yaşananlara ilişkin bilgi almak için kendileriyle iletişim kuran çok sayıda yabancı akrabaları olduğunu ve neredeyse her gün dış dünyayla iletişim kurduğunu aktaran Gazali, "Bu elektronik kartlar, iletişimin ve internetin kesintiye uğraması nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan pek çok kişinin akrabalarıyla iletişim kurmasının veya İsrail saldırılarını dış dünyaya aktarmasının tek yolu haline geldi." dedi.

Yeni medya alanında çalışan Hasune es-Sekafi de eSIM kart kullananlardan. Sekafi, Gazze'de yaşananları bu kart sayesinde dünyaya duyurduklarını belirtti.

"Bu kart olmasaydı, Gazze'de yaşanan katliamlar, yıkımlar, saldırıları dünyaya duyuramazdık." ifadesini kullanan Sekafi, Filistin telekomünikasyon ağının kesilmesinin ardından uluslararası hücresel ağlara yalnızca elektronik SIM kartların bağlı kaldığını söyledi.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Bu süreçte, bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet bağlantıları saatlerce kesintiye uğramıştı.

İsrail, savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 9 kez iletişim kesintisi uyguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

Etiketler : Filistin iletişimi İsrail saldırıları Gazze eSIM
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