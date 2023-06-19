VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit, tutuklandı
Gazzeliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişiyi öldürmesini protesto etti
İletişim Başkanlığı, 'Hatay Özerk Yönetimi kuruldu' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan kiralara zam sınırı hakkında açıklama: Uzaması için çalışıyoruz
AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Efkan Ala atandı
Titanik'in enkazına turist taşımak için kullanılan küçük denizaltı, Atlantik Okyanusu'nda kayboldu
19 Haziran 2023 Pazartesi 19:45:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 19:45:00

Gazzeliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişiyi öldürmesini protesto etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazzeliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişiyi öldürmesini protesto etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlallerine tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyarak araç lastikleri yakan gençler, İsrail güçlerine karşı "Gazze ile Batı Şeria birdir" ve "Canımızla kanımızla sana fedayız ey Filistin" şeklinde sloganlar attı.

Protesto sırasında İsrail tarafında da askerler güvenlik önlemleri aldı.

İsrail güçleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Baskının ardından çıkan çatışmada 66 Filistinli ve 7 İsrail askeri yaralanmıştı.

Etiketler : israil filistin gazze batı şeria
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
Yenilik buluşması

Yenilik buluşması
Konserde şarkı sürprizi

Konserde şarkı sürprizi
Futbol buluşması

Futbol buluşması
Hayırlı evlat

Hayırlı evlat
Parklardaki çöpünüzü toplayın

Parklardaki çöpünüzü toplayın
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Aynur yaza hazır

Aynur yaza hazır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX