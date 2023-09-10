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10 Eylül 2023 Pazar 17:05:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 17:05:00

Gazze'den İsrail' ve Batı Şeria'ya mal ve ürün çıkışı tekrar başladı

Kaynak: AA

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İsrail 5 günlük yasağın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail kentlerine mal ve ürün çıkışını serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nden çeşitli mal ve ürünlerin yüklendiği çok sayıda tır ve kamyon Batı Şeria ve İsrail'e doğru yola çıktı.

İsrail hükümeti, 5 Eylül'de, "giysiler içine gizlenmiş patlayıcı madde gönderildiği" iddiasıyla Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Batı Şeria'ya mal çıkışının tamamıyla durdurulmasına karar vermişti.

Kerm Ebu Salim, abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in 2006'dan beri hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.

Etiketler : FİLİSTİN GAZZE İSRAİL AMBARGO
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