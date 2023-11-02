VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yunanistan'da deprem
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı
02 Kasım 2023 Perşembe 22:36:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 22:36:00

Gazze'den açıklama: İsrail mülteci kamplarını kasten vuruyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'nin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin mülteci kamplarını "kasıtlı şekilde" hedef aldığını ve bu saldırılarda onlarca insanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, batısındaki Eş-Şati ve El-Bureyc, orta kesimindeki El-Megazi mülteci kamplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri, son saatlerdeki hava saldırılarını kasıtlı şekilde en yoğun ve nüfusu yüksek mülteci kamplarına yoğunlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıların onlarca can kaybı ile yüzlerce yaralanmanın yanı sıra çok sayıda konutta geniş çapta tahribata yol açtığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İsrail'in can kaybının artması yönündeki isteğini teyit ettiği" aktarıldı.

Binlerce Filistinlinin yaşadığı mülteci kampları genel olarak dar bölgelerde sacdan ya da birbirine bitişik şekilde betondan yapılmış evlerden oluşuyor.

İsrail'in 31 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun bugün Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı hava saldırısında 15 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Ordu ayrıca bugün yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Şati Mülteci Kampı sakinlerine "acil şekilde bölgeyi tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : israil saldırıları filistin mültecileri hayat kaybı
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX