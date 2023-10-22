VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanarya rekorunu geliştirdi! Fenerbahçe'den en iyi sezon başlangıcı...
Hamas yöneticinden ABD açıklaması: "Gazze'de küresel bir savaş başlattı"
ABD'den tansiyonu yükseltecek açıklama: "Güçlerimizin hedef alınması durumunda karşılık vermeye hazı...
Gazze'deki zulüm Batı Şeria'da da sürüyor: İsrail biri çocuk 2 Filistinliyi daha şehit etti
Türkiye, Yunanistan ilişkilerinde kritik gelişme: İstişare süreci başladı
ABD'den vatandaşlarına, "Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı
22 Ekim 2023 Pazar 21:48:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 21:48:00

Gazze'deki zulüm Batı Şeria'da da sürüyor: İsrail biri çocuk 2 Filistinliyi daha şehit etti

Kaynak: İHA

ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'yi abluka altına alarak katliam yapan işgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi daha şehit edildiğini açıkladı. Abluka altına alınan ve insanlık dramının yaşandığı Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail, bu sefer de Kudüs'e giden birçok yolu toprak dökerek kapattı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda biri çocuk 2 Filistinlinin daha şehit edildiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, Nablus'a bağlı Zevata köyünde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Muhammed Kasım Ebu Zer ile 29 yaşındaki Cihad Mazin Suphi Salih yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 2 Filistinlinin de Nablus'taki devlet hastanesine yaralı olarak getirildiği, birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 93'e yükseldi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında İsrail güçlerinin bugün açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında gerilim yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar sırasında çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

İSRAİL YOLLARI KAPATIYOR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.

Etiketler : İSRAİL BATI ŞERİA FİLİSTİN ABLUKA
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX