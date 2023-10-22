Gazze'deki zulüm Batı Şeria'da da sürüyor: İsrail biri çocuk 2 Filistinliyi daha şehit etti
Kaynak: İHA
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'yi abluka altına alarak katliam yapan işgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi daha şehit edildiğini açıkladı. Abluka altına alınan ve insanlık dramının yaşandığı Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail, bu sefer de Kudüs'e giden birçok yolu toprak dökerek kapattı.
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda biri çocuk 2 Filistinlinin daha şehit edildiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
İsrail güçlerinin, Nablus'a bağlı Zevata köyünde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Muhammed Kasım Ebu Zer ile 29 yaşındaki Cihad Mazin Suphi Salih yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 2 Filistinlinin de Nablus'taki devlet hastanesine yaralı olarak getirildiği, birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 93'e yükseldi.
Bakanlık, daha önceki açıklamasında İsrail güçlerinin bugün açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında gerilim yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar sırasında çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.İSRAİL YOLLARI KAPATIYOR
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.
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