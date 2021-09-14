Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kullanıma uygun olmayan 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 Eylül'de, bakanlığın Ramallah'taki sağlık depolarından, İsrail'in kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı aracılığıyla 50 bin doz Sputnik Lite aşısı teslim alındığı kaydedildi.

Söz konusu aşıların, güvenliğinin ve kalitelerinin sağlanması için bir dizi onaylı prosedüre tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, inceleme ve denetimden sonra bu sevkiyatın, hasarlı olduğunun ve kullanıma uygun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, kullanıma uygun olmayan 50 bin dozun uygun bir şekilde imha edilmesine karar verildiği belirtilerek, "İşgalci İsrail, aşıların, zamanında ulaşmasını engellediği ve uygun olmayan nakliye ve soğutma koşullarında uzun saatler bekletildiği için imha edilmesinden sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1228'e, vaka sayısı 147 bin 368'e yükseldi.