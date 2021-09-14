VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
Müsilaj parçalanmaya devam ediyor
İkinci el binek ve hafif ticaride tercih edilen otolar belli oldu
Kral Şakir'le yaza veda
Binicilik dersi alıyor
Kuruçeşme'de Dalkılıç rüzgarı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza
BM bahçesine 12 bin yıllık miras
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam ediliyor
"Biz buna değeriz"
Buray, Ürgüp'ü yaktı
Alkışlarla protesto ettiler... Çiçekçiler ile İBB'nin arsa tartışması
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı
Hapishaneden firar eden 6 Filistinliden 4'ü müebbet hapse mahkum
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Ağustosta 141 bin 400 konut satıldı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride
PKK'ya finans desteği sağlayan kişiler tutuklandı
Devlet Denetleme Kurulundan 'THK' raporu: 4 şirket 'borca batık'
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti
Olası 'Avrupa Başkanı' seçiminde Merkel'i tercih ediyor
Roma dönemine ait 60 adet mezarlığı bulundu
Zayıflayan bağışıklığın sinyalleri
14 Eylül 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?
14 Eylül 2021 Salı 10:18:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 10:18:00

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kullanıma uygun olmayan 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i sorumlu tutarak, kullanıma uygun olmayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 50 bin doz "Sputnik Lite" aşısını imha ettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 Eylül'de, bakanlığın Ramallah'taki sağlık depolarından, İsrail'in kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı aracılığıyla 50 bin doz Sputnik Lite aşısı teslim alındığı kaydedildi.

Söz konusu aşıların, güvenliğinin ve kalitelerinin sağlanması için bir dizi onaylı prosedüre tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, inceleme ve denetimden sonra bu sevkiyatın, hasarlı olduğunun ve kullanıma uygun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, kullanıma uygun olmayan 50 bin dozun uygun bir şekilde imha edilmesine karar verildiği belirtilerek, "İşgalci İsrail, aşıların, zamanında ulaşmasını engellediği ve uygun olmayan nakliye ve soğutma koşullarında uzun saatler bekletildiği için imha edilmesinden sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1228'e, vaka sayısı 147 bin 368'e yükseldi.

Etiketler : Filistin Sağlık Bakanlığı Kovid19 aşısı israil koronavirüs sputnik lite
Oğulcan Engin, Ezgi'yi çabuk unuttu

Oğulcan Engin, Ezgi'yi çabuk unuttu
11 yıl sonra bir aradalar

11 yıl sonra bir aradalar
Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor

Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor
Sahneleri özlemişim

Sahneleri özlemişim
Mahkeme Navruz'u haklı buldu

Mahkeme Navruz'u haklı buldu
Bambaşka Zehra

Bambaşka Zehra
Evliliklerinde hassas süreçteler

Evliliklerinde hassas süreçteler
Destan'ın Saltuk'u belli oldu

Destan'ın Saltuk'u belli oldu
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER