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24 Nisan 2024 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 20:10:00

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı duyurdu: Vahşetin pençesinde 2 salgın vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yerinden edilen Filistinlilerde menenjit ve hepatit C tespit edildiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler arasında menenjit ve hepatit C vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinliler arasında kanalizasyon suyunun taşması ve içme suyunun bulunmaması nedeniyle sağlık sorunları ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, "Filistinlilerde çok sayıda menenjit ve hepatit C vakası tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Sokaklarda ve çadırlarda kanalizasyonun taşması ve yeterli içme suyunun bulunmaması sonucu birçok salgın hastalığın yayıldığı ve bu durumun özellikle çocuklar arasında bir sağlık felaketi tehlikesi oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında, ilgili uluslararası ve insani kuruluşlara "gerekli ve hızlı bir şekilde müdahale etmeleri" çağrısı yapıldı.

Etiketler : gazze salgın hastalık Filistin İsrail
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