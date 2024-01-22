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22 Ocak 2024 Pazartesi 16:21:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:21:00

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 40 kişi toplu mezara defnedildi

Kaynak: AA

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Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi yerleşkesinde 40 kişiyi toplu mezara defnetmek zorunda kaldıkları bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'taki sığınma merkezlerine düzenlediği saldırılarda ağır yaralananların Nasır Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Vurulan merkezlerden gelen yaralıların çok olmasından dolayı Nasır Hastanesi'ndeki ameliyat ve yoğun bakım odalarının yetersiz kaldığını aktaran Kudra, "Vatandaşlar, Nasır Hastanesi yerleşkesinde kazılan toplu mezara 40 kişiyi defnetmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki AA muhabiri de Filistinlilerin, İsrail ordusunun Han Yunus kentine yönelik sürdürdüğü ağır bombardımanı sebebiyle mezarlıklara gidemediklerini ve cenazelerini Nasır Hastanesi yerleşkesinde toprağa vermek zorunda kaldıklarını aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığını açıklamıştı.

Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti.

İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı vurgulanmıştı.

Etiketler : Nasır Hastanesi Han Yunus Gazze Şeridi
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