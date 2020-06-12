  • BIST
    108692
  • Dolar
    6,8374
  • Euro
    7,7384
  • Altın
    380,6850
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Binlerce yolcu iade bekliyordu! 15 Haziran'da başlıyor
THY'den flaş açıklama... ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor
Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün başlıyor
Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak
Bir PKK'lı terörist teslim oldu
Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı
Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret ettiği televizyon kanalı protesto edildi
Bakan Varank duyurdu: Koronavirüse karşı çok önemli bir ilacı ürettik
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
Lübnan'da dolardaki ani yükseliş halkı sokağa döktü
Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Avustralya'daki Kovid-19 yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
ABD'li uzmandan çok önemli Doğu Akdeniz ve Türkiye açıklaması
Dolar 6.85'i test ediyor
THY'den önemli açıklama
Mustafa Akıncı iyice sınırı aştı! Skandal teklif
Dışişleri'nden İngiltere'ye 'askeri üs' tepkisi
Yunan ağız değiştirdi! Korku böyle bir şey...
ABD'de peş peşe FETÖ hamleleri! Titriyorlar...
Türkiye'den düşmanları çıldırtacak Libya hamlesi!
ABD Genelkurmay başkanı Geri adım attı: Orada olmamalıydım
'Amaçları iki ülkeyi Türkiye'ye karşı ortak harekatlarda ileri sürmek'
Malezya yaklaşık 300 Arakanlı sığınmacıyı geri çevirdi
12 Haziran 2020 Cuma 07:52:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 07:52:00

Gazze'deki İslami Cihad Örgütünden Trump'ın UCM kararına tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

İslami Cihad Örgütü, ABD Başkanı Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamasının Filistinlilere karşı işlenen İsrail suçlarına korunma sağladığını belirtti.

İslami Cihad Örgütü resmi internet sitesinde İslami Cihad Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hasayna'nın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Hasayna, Trump'ın bu adımının Siyonist varlığa destek bağlamında atıldığını böylece hukukun ve uluslararası sözleşme ve yasaların delinmesine devam edildiğini dile getirdi.

Açıklamada, Hasayna "Bu adımla Siyonizme Filistin halkına, Arap ve Müslüman haklara karşı daha fazla suç işlemesi için Siyonizme koruma sağlanıyor" ifadesini kullandı.

Hasayna, ABD yönetiminin UCM'ye, Filistin halkına ve dünyadaki mazlumlara destek veren tüm örgütlere karşı düşmanca yaklaşım sergilediğini, böylece ABD'nin uluslararası toplumu ve dünya halklarını umursamadığının kesinleştiğini kaydetti.

ABD yönetimi ve Siyonist oluşumun saldırganca davranışına karşı koymak noktasında uluslararası sistemin tereddüt etmeye devam etmesinin uluslararası etik sistemin çöktüğünü ortaya koyduğunu ifade eden Hasayna, uluslararası sistemin Amerika ve Siyonizmin hegemonyasına girdiğini vurguladı.

Hasayna, UCM'ye bu konuda işlevsel bir adım atması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi dün imzaladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER