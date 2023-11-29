Gazze'deki "insani ara" son gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen ve 2 gün uzatılan "insani ara", son gününde.

AA'da yer verilen habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelinde saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "(Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'deki çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediklerini aktardı.

GAZZE'NİN KUZEYİNE 31 İNSANİ YARDIM MALZEMESİ YÜKLÜ TIR GÖNDERİLDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İsrail ordusu, birbirlerini abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalara verilen geçici "insani ara"yı karşılıklı ihlal etmekle suçladı.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için Filistin davasıyla dayanışma içinde olan herkese geniş çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulundu.

Gazze'deki Merkez Kütüphane, İsrail savaş uçaklarının 7 Ekim'de başlayan saldırılarının hedefi olmaktan kurtulamadı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, bir yakıt tankeri ile içilebilir su, gıda ve diğer insani yardım malzemeleri yüklü 31 tırın Gazze'nin kuzeyine gönderildiği belirtildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi.

14:20 İsrail ordusunun sınırda devriye gezen Lübnan'a ait askeri aracın yakınına ateş açtığı belirtildi

13:33 BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Gazze genelinde insani yardıma erişim sağlanmalı ve bu sürdürülebilir olmalı. Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum.

11:34 İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) İsrail'in nükleer silah tehditlerine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

11:25 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de çatışmalara "insani aranın" devam etmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.

11:16 İsrail ordusunun kuşatma, baskın ve saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin diyaliz bölümü iki hafta sonra yeniden açıldı ve ilk etapta 50 böbrek hastası tedavi altına alındı.

11:12 İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Hamza el-Magribi'nin annesi Amani el-Magribi, "Oğlum hapse girdiğinde çocuktu, böyle sakalı falan yoktu. Oğlum gözlerimden uzak hapiste büyüdü." dedi.

11:11 Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) Filistinli mağdurları savunan ünlü Fransız avukat Gilles Devers, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını kanıtlayan fotoğraflarını, şikayet dosyasına delil olarak dahil edilmesi için mahkemeye sunacaklarını söyledi.

11:10 İsrail basını, Hamas ile Tel Aviv arasında arabulucular aracılığıyla devam eden müzakereler sonucunda İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" birkaç gün daha uzatılabileceğini bildirdi.

11:06 Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin yanı sıra İsrail hapishanelerinde haksız yere tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

10:49 Filistin destekçisi bir grup aktivist, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulunmak amacıyla ABD Kongre binası yakınlarında bir araya geldi.

10:44 G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail-Filistin çatışmasındaki bütün esirlerin serbest bırakılması ve tüm yabancı uyrukluların bölgeden tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

10:07 ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch, "daha fazla sivil kaybını önlemek" için Gazze'de "süresiz ateşkes" çağrısında bulundu.

09:30 İsrail Başbakanlık Ofisinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığı bildirildi.

08:04 Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

04:52 Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu görmeleri için gazeteciler ve medya kuruluşlarına bölgedeki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

04:20 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da "herkese karşılık herkesin serbest bırakılması" denklemini kabul edebileceklerini belirterek, "İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." dedi.

03:41 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çalışmalarındaki rolü dolayısıyla Katar'a övgüde bulundu.

02:44 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.

01:57 Katar'da, İsrailli askerler de dahil Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyen" Filistinli esirleri salıvermesini içeren "uzun vadeli ateşkes" için yeni bir anlaşmanın imzalanması yönünde müzakerelerin yapıldığı bildirildi.

00:48 İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentindeki devlet hastanesinin girişinde yaralı Filistinliyi ambulansın içinde gözaltına aldığı bildirildi.

00:18 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılan "insani aranın" kilit sorunları çözmediğini dile getirdi.

00:00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Hamas ile vardığı "insani ara" uzlaşmasının sona ermesinden sonra güney Gazze'ye yapacağını açıkladığı operasyonlarda "sivil kayıpları ve sivil güvenliği hesaba katması" gerektiğini belirtti.