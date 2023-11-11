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11 Kasım 2023 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:05:00

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan İslam liderlerine: "Saldırıların durdurulması için baskı yapın"

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, Arap ve İslam dünyasının liderlerine, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını derhal durdurması için harekete geçme" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin başladığı bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Bezm açıklamasında, "Arap ve İslam dünyasının liderlerini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik amansız saldırılarını durdurması için işgalci İsrail ile ABD yönetimine baskı uygulayacak pratik önlemler alınması adına çok geç olmadan derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Liderlere, felaket gerçeğini tanımlamayı bırakıp karar verme durumuna geçilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bezm, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının adaletsiz dünyanın gözleri önünde soykırıma maruz kaldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi düzenleniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Gazze Şeridi İsrail saldırısı Arap liderler
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