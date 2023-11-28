Gazze'deki hükümetten insani yardım çağrısı
Kaynak: AA
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarının etkilerinin azaltılması için günlük 1000 tır insani yardımın gerekli olduğunu vurguladı.
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarının etkilerinin azaltılması için günlük 1000 tır insani yardımın ulaşması gerektiğini belirtti.
Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tıbbi ekipman ile sivil savunma ekipmanlarına ihtiyacı olduğu ifade edild
İsrail saldırılarının etkilerinin azaltılması için günlük 1000 tır insani yardımın ulaşması gerektiği kaydedilen açıklamada, sağlık sektörünün tamamen çöktüğü, Şifa Hastanesi'nin günlük 12 bin litre yakıta ihtiyacı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Gazze'de hayat durdu, her an bir felaketle karşı karşıyayız. Gazze'ye yakıt girişi için dünyaya sesleniyoruz." ifadelerine yer verildi.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.
Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.
- Putin'den Filistin mesajı: Meşru haklarını destekliyoruz
- İşgalci İsrail yeni katliam hazırlığında: ABD'den sert uyarı!
- Gazze'deki hükümetten insani yardım çağrısı
- İşgalci İsrail güçleri 3 bin 290 Filistinliyi gözaltına aldı
- Mossad ve CIA başkanları bir araya geldi: 'İnsani ara'nın uzatılması görüşüldü
- AB: Gazze'de yardım dağıtılmasının hızlanması için yakıt girişi çağrısında bulunuyoruz