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28 Kasım 2023 Salı 17:08:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 17:08:00

Gazze'deki hükümetten insani yardım çağrısı

Kaynak: AA

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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarının etkilerinin azaltılması için günlük 1000 tır insani yardımın gerekli olduğunu vurguladı.

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarının etkilerinin azaltılması için günlük 1000 tır insani yardımın ulaşması gerektiğini belirtti.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tıbbi ekipman ile sivil savunma ekipmanlarına ihtiyacı olduğu ifade edild

İsrail saldırılarının etkilerinin azaltılması için günlük 1000 tır insani yardımın ulaşması gerektiği kaydedilen açıklamada, sağlık sektörünün tamamen çöktüğü, Şifa Hastanesi'nin günlük 12 bin litre yakıta ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'de hayat durdu, her an bir felaketle karşı karşıyayız. Gazze'ye yakıt girişi için dünyaya sesleniyoruz." ifadelerine yer verildi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Etiketler : GAZZE YARDIM İSRAİL FİLİSTİN
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