VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
"Planlı tarımla ilgili yasal düzenlemeleri bitirdik"
"İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur"
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
"Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti"
Sanayi üretim endeksinde bazı göstergeler rekor seviyeye yükseldi
10 Şubat 2024 Cumartesi 14:53:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 14:53:00

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği saldırıların on binlerce ölü ve yaralıya yol açabilecek küresel bir felaket olacağı uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden "İsrail'in Refah kentine kara saldırısı düzenleme" beyanlarına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve kuzeydeki saldırılardan kaçanlarla birlikte ciddi nüfus artışına sahne olan Refah'a düzenlenecek muhtemel kara saldırılarının sorumlusunun İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum olduğu belirtildi.

İsrail medyasında son zamanlarda yer verilen Refah'a kara saldırısı haberlerine ilişkin, bu saldırıların on binlerce ölü ve yaralıyla sonuçlanacak küresel bir felaket ve katliam tehdidi oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma, İsrail'i, Gazze'de çocuklar ve kadınlar dahil on binlerce sivile karşı yürüttüğü soykırım saldırılarını ve işgal tehditlerini durdurması için yükümlülük altına sokacak bir karar almaya çağırıyoruz."

İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Etiketler : filistin gazze israil refah saldırı
Yeni ikili

Yeni ikili
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
New York sahnesinde

New York sahnesinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX