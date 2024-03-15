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Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerlerin koordinatlarını biliyor ve kasten hedef alıyor
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15 Mart 2024 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 08:15:00

Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerlerin koordinatlarını biliyor ve kasten hedef alıyor

Kaynak: AA

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti.

Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.

İsmail es-Sevabite, açıklamasında, "Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilerin tank ve helikopterlerle hedef alındığını ifade eden Sevabite, Gazze Şeridi'nde uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yardım dağıtmasının önünü açtıklarını ancak İsrail'in bilinçli olarak Filistin halkına karşı açlık politikasını sürdürdüğünü aktardı.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.

Etiketler : filistin gazze israil yardım
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