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14 Kasım 2023 Salı 14:44:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 14:44:00

Gazze'deki hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı kaldı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki hastanelerin yarıdan fazlasının işlevsiz olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı." açıklamasını yaptı.

DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı." ifadesi kullanılan paylaşımda, hizmet veren 14 hastanede, kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme olmadığı vurgulandı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Derhal ateşkes, siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunuyoruz."

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

"ŞİFA HASTANESİNİ TAHLİYE EDEMEYİZ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, "Risk altında 700 hastayı barındıran (Gazze'deki) Şifa Hastanesini tahliye edemeyiz, bu çok zor olur." dedi.

Harris, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in tahliyesini istediği Şifa Hastanesine ilişkin Harris, "Risk altında 700 hastayı barındıran (Gazze'deki) Şifa Hastanesini tahliye edemeyiz, bu çok zor olur." ifadesini kullandı.

Harris, hastanenin çalışmayı durdurması ve taşınmak zorunda kalması halinde bunun çok zor olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki Şifa Hastanesinde barınan hastaların ve sivillerin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu, can almak değil, hayat kurtarmak adına düşmanlıkları hemen durdurmaktır. Gazze'deki 36 hastaneden 22'si, yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı."

Etiketler : gazze hastane israil
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