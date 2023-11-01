VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
01 Kasım 2023 Çarşamba 00:26:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 00:26:00

Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nden yardım çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulanların nakledildiği Endonezya Hastanesi tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle yardım istedi.

Hastane Müdürü Atıf el-Kahlut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye İsrail saldırısında ölen ve yaralananlardan çok sayıda kişinin getirildiğini söyledi.

Kahlut, İsrail bombardımanında Cibaliye Mülteci Kampı'nda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralıların toplam sayısının 400 ila 450 arasında olduğunu belirtti.

Saldırı nedeniyle kayıp ve enkaz altında kalanların olduğunu aktaran Kahlut, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişileri bulmak için çalıştığını vurguladı.

Kahlut, hastanenin yetersizliğine de dikkati çekerek, "Yaralıların tedavisi yerlerde ve koridorlarda yapılıyor. Hastanenin kapasitesi bu kadar büyük sayıdaki yaralıya hizmet vermek için yeterli değil, yaralıların sayısı elimizdeki tüm imkanları aşıyor." dedi.

"Oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor"

Acil tıbbi malzeme ve ilaç çağrısı yapan Kahlut, hastanenin çalışabilmesi için acil yakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kahlut, "Elektronik aletleri çalıştırmak için gerekli olan yakıtın bulunmaması durumunda 24 saat içinde hastanenin çalışmaları tamamen duracak. Bu da insanlığın gözü önünde insani bir felakete yol açacak." ifadesini kullandı.

Hastanenin, Cibaliye saldırısından önce kapasitesinin iki katı üzerinde çalıştığını aktaran Kahlut, şöyle devam etti:

"140 yatak kapasiteli olan hastanede Cibaliye saldırısından önce bu sabah 295 yatak kapasitesiyle hizmet veriyorduk. Saldırıdan etkilenen 400'den fazla kişiden bahsediyoruz, hastanenin koridorları, bahçesi doldu."

Kahlut, yardımlara ilişkin ise "Şu ana kadar Gazze'nin kuzeyine hiçbir yardım gelmedi. Biz hastanenin acil durumlar için tuttuğu malzemeleri kullanıyoruz. Oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor, cerrahi operasyonlar yapılamıyor." diye konuştu.

İsrail'in daha önce kullanılmayan silahları kullandığına dikkati çeken Kahlut, saldırılarda yaralananların ve ölenlerin vücudunda ciddi yanıkların olduğunu ve yaralılarda kanamaları durduramadıklarını ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda, kamptaki sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu, en az 100 kişinin de öldürüldüğü açıklanmıştı.

Etiketler : Cibaliye Kampı Nakil Yardımı Endonezya Hastanesi
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX