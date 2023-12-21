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Gazze'deki çatışmalarda 137 işgalci askeri öldürüldü
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21 Aralık 2023 Perşembe 08:52:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 08:52:00

Gazze'deki çatışmalarda 137 işgalci askeri öldürüldü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail Gazze'de 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 8'inin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 931 Taburu Nahal Tugayından Çavuş Lavi Ghasi'nin (19) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gefen Taburundan Teğmen Yaacov Elian (20) ile aynı taburdan Teğmen Omri Shwartz'ın (21) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu açıklamasında, Gazze'deki çatışmalarda 8 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı, 137'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 469'a yükseldi.

Etiketler : israil asker gazze
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