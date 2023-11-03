Gazze'deki Alman vatandaşları tahliye edildi
Kaynak: AA
İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de mahsur kalan 30 Alman vatandaşı, Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilerek Mısır'a ulaştı.
Almanya aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşın bugün Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, haberi X hesabından duyurdu.
Söz konusu paylaşımda, "Refah Sınır Kapısı'ndan iyi haber. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşı bugün Gazze'den ayrılabildi." ifadesine yer verildi.
Kahire'deki Alman Büyükelçiliğinin Gazze'den ayrılan Almanlarla ilgilendiği bilgisi paylaşılırken bölgeden daha fazla Alman vatandaşın tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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