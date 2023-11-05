Gazze'de yürek parçalayan görüntüler: Evi bombalanan çocuk hastanede tir tir titredi

İsrail'in hedefinde çocuklar var. Bombalı saldırıdan kurtulan bu çocuğun yaşadığı korkuyu üzerinden atması hiç kolay değildi.

Hastaneye kaldırıldığında tir tir titriyordu. Titreyen ellerini ve dizlerini sedyede onunla birlikte oturan yaralı ağabeyine gösterdi. Ondan teselli ve yardım bekledi.

Ancak kendinden sadece birkaç yaş büyük ağabeyi de yaralı ve şok içindeydi.

İsrail'in acımasız saldırısına hedef olan iki çocuğun çaresizliği, yürekleri sızlattı.