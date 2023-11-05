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05 Kasım 2023 Pazar 16:25:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 16:25:00

Gazze'de yürek parçalayan görüntüler: Evi bombalanan çocuk hastanede tir tir titredi

Kaynak: TRT Haber

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Gazze'de evine bombalar yağan Filistinli çocuk, korkudan şoka girdi. Hastaneye kaldırıldığında tir tir titreyen çocuk, kendisi gibi yaralı ağabeyinden teselli bekledi. Kameralara yansıyan o anlar, yürekleri dağladı.

İsrail'in hedefinde çocuklar var. Bombalı saldırıdan kurtulan bu çocuğun yaşadığı korkuyu üzerinden atması hiç kolay değildi.

Hastaneye kaldırıldığında tir tir titriyordu. Titreyen ellerini ve dizlerini sedyede onunla birlikte oturan yaralı ağabeyine gösterdi. Ondan teselli ve yardım bekledi.

Ancak kendinden sadece birkaç yaş büyük ağabeyi de yaralı ve şok içindeydi.

İsrail'in acımasız saldırısına hedef olan iki çocuğun çaresizliği, yürekleri sızlattı.

Etiketler : gazze filistin çocuk
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