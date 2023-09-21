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21 Eylül 2023 Perşembe 23:40:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 23:40:00

Gazze'de, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına karşı organize edilen protestolar devam ediyor

Kaynak: AA

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için İsrail sınırında düzenlenen gösteriler 5. gününde de sürdü.

Sosyal medyada kendilerini "Asi Gençler" olarak isimlendiren grubun çağrısıyla onlarca Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını ve İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki ihlallerini protesto etmek için Gazze-İsrail sınırında toplandı.

Bazı göstericiler, Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimlerine içinde ses bombası bulunan balonlar fırlattı.

Gazze Şeridi'nin doğusunda gösteriler başladığından bu yana İsrail ordusu, gösterilere müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancı birlikleri konuşlandırıyor.

İsrail güçlerinin salı günü düzenlenen gösterilere müdahalesinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmişti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN MESCİD-İ AKSA BASKINI

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle 17 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskın öncesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bazı Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmıştı.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile 17 Eylül Cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.

Etiketler : gazze mescidi aksa baskın yahudi
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