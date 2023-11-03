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03 Kasım 2023 Cuma 21:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 21:23:00

Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor: Ölen İsrailli asker sayısı 25'e çıktı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze'de Kassam Tugayları ile çıkan çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Kassam Tugayları le çıkan çatışmalarda 25 İsrailli asker öldürüldü. İsrail, Gazze'yi kuşatma altına aldığını açıklamıştı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda bir askerin daha öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 25'e çıktı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda biri yarbay olmak üzere 24 askerin öldüğü duyurulmuştu.

Etiketler : İsrail ordusu Gazze çatışması Kassam Tugayları
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