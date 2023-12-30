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30 Aralık 2023 Cumartesi 22:35:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 22:35:00

Gazze'de şiddetli çatışmalar: İşgalci askerleri öldürüldü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi. Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Golani Tugayı'nın 7086'ncı İstihkam Taburu'nda görevli Binbaşı Constantine Sushko'nun (30) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 22 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Harel Ittah'ın (22) da bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE ŞERİDİ'NDE YARALANAN İSRAİL ASKERLERİNDEN 431'İNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İsrail ordusu, kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 44'ü ağır olmak üzere 431'inin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan ve hastanelerde tedavi gören İsrail askerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kara harekatının başlamasından bu yana yaralanan 431 subay ve asker halen hastanelerde tedavi görüyor. Bunlardan 44'ünün durumu ağır, 258'inin durumu orta derecede, diğerlerinin ise durumu hafif." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 180 askerinin yaralandığını duyurdu.

Etiketler : gazze israil filistin
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